Vill förlänga med Barcelona: ”Jag vill stanna här”

Andreas Christensen sitter på ett utgående kontrakt med FC Barcelona.

Dansken hoppas få förlängt med den spanska storklubben.

– Jag vill stanna här, säger han enligt Football España.

Foto: Bildbyrån

Andreas Christensen kom till FC Barcelona sommaren 2022. Nu lite mer än tre år senare så går dansken en oviss framtid till mötes.

Hans kontrakt med FC Barcelona går ut efter den här säsongen och om det kommer bli någon fortsättning för honom i storklubben återstår att se.

Vad Christensen själv vill är dock tydligt.

– Jag tycker att jag har uttryckt mina känslor kring att förlänga och min kärlek för klubben. Jag vill stanna här, säger enligt Football España.

Sedan dansken kom till storklubben har det blivit fyra mål och tre assist på 82 matcher.