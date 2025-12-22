Vill se stjärnan i Liverpool: ”Vet inte vad han gör kvar där…”

Daniel Muñoz har gjort succé i Crystal Palace.

Nu vill colombianens landsman tillika forne storspelaren Juan Camilo Zúñiga se en flytt till Liverpool.

– Jag vet inte vad han gör kvar i Palace, säger 40-åringen till Caracol Radio.

Foto: Alamy

Det var för två vintrar sedan som Daniel Muñoz värvades till Crystal Palace från belgiska Genk.

Sedan dess har colombianen växt ut till en stjärnspelare på högerkanten i Londonklubben.

Nu vill landsmannen Juan Camilo Zúñiga, som själv likt Muñoz spelade wingback under karriären, se en flytt till en större klubb.

¨Det har ryktats om både Liverpool och Barcelona för Muñoz – och Zúñiga som främst är ihågkommen för sina säsonger i Napoli slår fast att Liverpool är det bästa valet.

– Jag vet inte vad han gör kvar i Palace. Jag skulle satsa på Liverpool, inte Barcelona, säger Zúñiga till colombianska radiokanalen Caracol Radio.

Spelar VM till sommaren mot Portugal och Uzbekistan

Den i dag 40-årige Zúñiga gjorde 61 A-landskamper mellan 2005 och 2015. Han avslutade karriären hemma i Medellin och Atlético Nacional, klubben han slog igenom i innan flytten till Europa och Serie A för spel i Siena 2008.

29-årige Muñoz har å sin sida sedan A-landslagsdebuten 2021 gjort 41 landskamper för Colombia som till sommaren spelar VM i samma grupp som Portugal, Uzbekistan och vinnaren mellan Kongo-Kinshasa, Nya Kaledonien och Jamaica.

Förra sommaren tog sig Colombia till en historisk final i Copa América, där det dock blev förlust mot Argenina.