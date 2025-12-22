Vill se stjärnan i Liverpool: ”Vet inte vad han gör kvar där…”
Följ Fotbolldirekt på
Google news
Daniel Muñoz har gjort succé i Crystal Palace.
Nu vill colombianens landsman tillika forne storspelaren Juan Camilo Zúñiga se en flytt till Liverpool.
– Jag vet inte vad han gör kvar i Palace, säger 40-åringen till Caracol Radio.
Det var för två vintrar sedan som Daniel Muñoz värvades till Crystal Palace från belgiska Genk.
Sedan dess har colombianen växt ut till en stjärnspelare på högerkanten i Londonklubben.
Nu vill landsmannen Juan Camilo Zúñiga, som själv likt Muñoz spelade wingback under karriären, se en flytt till en större klubb.
¨Det har ryktats om både Liverpool och Barcelona för Muñoz – och Zúñiga som främst är ihågkommen för sina säsonger i Napoli slår fast att Liverpool är det bästa valet.
– Jag vet inte vad han gör kvar i Palace. Jag skulle satsa på Liverpool, inte Barcelona, säger Zúñiga till colombianska radiokanalen Caracol Radio.
Spelar VM till sommaren mot Portugal och Uzbekistan
Den i dag 40-årige Zúñiga gjorde 61 A-landskamper mellan 2005 och 2015. Han avslutade karriären hemma i Medellin och Atlético Nacional, klubben han slog igenom i innan flytten till Europa och Serie A för spel i Siena 2008.
29-årige Muñoz har å sin sida sedan A-landslagsdebuten 2021 gjort 41 landskamper för Colombia som till sommaren spelar VM i samma grupp som Portugal, Uzbekistan och vinnaren mellan Kongo-Kinshasa, Nya Kaledonien och Jamaica.
Förra sommaren tog sig Colombia till en historisk final i Copa América, där det dock blev förlust mot Argenina.
Den här artikeln handlar om: