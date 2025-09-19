Prenumerera

Logga in
Foto: Bildbyrån/ Alamy

Zinedine Zidanes son byter landslag

Author image
Nilo Ek
Webbredaktör
Google news logo

Följ Fotbolldirekt på

Google news

Zinedine Zidanes son Luca byter landslag.
Målvakten kommer att representera Algeriet.

Foto: Bildbyrån/ Alamy

Den förre VM-mästaren och Ballon d’Or-vinnaren Zinedine Zidane hade möjlighet att spela för det algeriska landslaget. I stället blev det Frankrike och där han tog nationen till seger i VM 1998.

Sonen Luca Zidane kommer inte att representera Frankrike. Målvakten, som tidigare har spelat för det franska landslaget i ungdomssammanhang, kommer att spela för Algeriet. Det rapporterar RMC Sport.

Luca Zidane huserar i Granada som spelar i den spanska andradivisionen. Han har tidigare representerat klubbar som Eibar, Rayo Vallencano och real Madrid.

Den här artikeln handlar om:

Dela artikel:

Senaste Nytt