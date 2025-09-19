Zinedine Zidanes son byter landslag

Zinedine Zidanes son Luca byter landslag.

Målvakten kommer att representera Algeriet.

Foto: Bildbyrån/ Alamy

Den förre VM-mästaren och Ballon d’Or-vinnaren Zinedine Zidane hade möjlighet att spela för det algeriska landslaget. I stället blev det Frankrike och där han tog nationen till seger i VM 1998.

Sonen Luca Zidane kommer inte att representera Frankrike. Målvakten, som tidigare har spelat för det franska landslaget i ungdomssammanhang, kommer att spela för Algeriet. Det rapporterar RMC Sport.

Luca Zidane huserar i Granada som spelar i den spanska andradivisionen. Han har tidigare representerat klubbar som Eibar, Rayo Vallencano och real Madrid.