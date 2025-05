Abdihakim Ali lämnar VSK: ”Inte optimalt”

Jabir Abdihakim Ali har inlett årets säsong av superettan med att göra fem mål.

Nu meddelar Västerås SK att anfallaren lämnar klubben – och bryter sitt avtal.

– Utifrån Jabirs önskan tror vi att det här är den bästa lösningen, säger manager Kalle Karlsson till klubben.

Efter sex matcher i superettan har Jabir Abdihakim Ali, 26, gjort hela fem mål.



Nu meddelar Västerås SK att anfallaren har gjort sitt i den grönvita tröjan och har kommit överens om att bryta kontraktet.



VSK:s manager, Kalle Karlsson, berättar hur det hela har gått till.



– Jabir var under hela vintern tydlig med att hans vilja var att lämna VSK. Vi planerade således vår trupp utifrån det genom att ta in andra nior. Sedan föll det sig så att Jabir blev kvar och vi gick in i säsongen med tre nior, säger Karlsson i ett uttalande och fortsätter:



– Det är tråkigt att Jabir inte vill vara med på den här resan framåt, men för mig är det viktigt att vi har en grupp här som kämpar för VSK Fotboll. Det är inte optimalt att tappa spelare mitt under seriespel men jag är glad att vi byggt en trupp som fortsatt kommer att vara konkurrenskraftig. Så utifrån Jabirs önskan tror vi att det här är den bästa lösningen för samtliga parter.



Abdihakim Alis kontrakt sträckte sig egentligen fram till årsskiftet.



– Jag vill tacka supportrarna mycket för denna tid, har känt av ett enormt stöd oavsett. Önskar er det bästa, på återseende, säger anfallaren själv i ett uttalande.



Var den långe 26-åringen hamnar härnäst återstår att se. Tidigare uppgifter har gjort gällande att Degerfors IF och Kups har visat intresse.



Det blev totalt 51 matcher för Abdihakim Ali med VSK, i vilka han gjorde 20 mål.