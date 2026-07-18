Ärlig hattrick-hjälte för Varberg – leder Superettan

Varbergs BoIS tog viktig seger i toppen av Superettan.

Wilhelm Ärlig blev stor hjälte i vändningen borta mot Oddevold.

Wilhelm Ärlig. Foto: Bildbyrån

Superettan är tillbaka efter några veckors sommaruppehåll. I återstarten ställdes topplaget Varbergs BoIS borta mot IK Oddevold, som harvar i mitten av tabellen. Hemmalaget fick en smakstart på matchen efter att Esim Mehmed skjutit in ledningsmålet redan efter tre minuter. Men glädjen skulle bli kortvarig för Oddevold.



Bara en kvart senare stod Mårten Saetra i hemma-målet för en rejäl blunder. Varbergs Olle Werner fick iväg ett tafatt avslut som letade sig in mellan Oddevold-keeperns ben. I den andra halvleken skulle Oddevold sedan ta ledningen igen, den gången genom Oscar Iglicar Berntsson.



Kort därpå svarade Varberg ännu en gång, genom Wilhelm Ärlig. En kvart senare hade Ärlig gjort två mål till, och alltså fullbordat ett hattrick på bara 15 minuter.



Segern gör att Varberg seglar går ikapp och förbi Falkenberg i toppen av tabellen, med lika många poäng. Falkenberg har däremot inte spelat sin match i omgång 15 ännu, utan möter Helsingborg hemma på Falcon Alkoholfri Arena på tisdag.