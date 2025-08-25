Baffoe förklarar valet: ”Vi är från Värnamo båda två”

Joseph Baffoe har bytt allsvenskan mot bottenstrid i superettan.

I en intervju med Nerikes Allehanda förklarar mittbacken sitt val.

– ÖSK är en fin klubb och alla vet om att vi inte ska vara där vi är idag, säger Baffoe.

Foto: Bildbyrån

Det var i helgen som bomben slog ned; Joseph Baffoe är klar för superettan-jumbon Örebro SK. Mittbacken, som har har ett U21-EM-guld med Sverige på sitt CV, spelade allsvensk fotboll med Halmstads BK för ett halvår sedan. Nu siktar 32-åringen på att rädda kvar ÖSK i superettan.

I en intervju med lokaltidningen Nerikes Allehanda förklarar mittbacken varför han valde Örebro.

– Jag har haft lite kontakt med Enes Ahmetovic (sportchef i ÖSK), vi är från Värnamo båda två. Sedan har jag varit i en situation där det inte har klaffat med klubb och jag har inte hittat rätt. Enes Ahmetovic presenterade sina idéer och visionen som klubben har och det kändes bra. ÖSK är en fin klubb och alla vet om att vi inte ska vara där vi är idag, det är inte konstigare en så, säger han.

Tidigare i somras befann sig Baffoe hemma i Värnamo och höll i gång med IFK Värnamo.

– Jag är hemma och frågade om jag fick träna med laget och de var snälla och bjöd in mig, sa han då till Värnamo Nyheter.

Kontraktet med Örebro SK är skrivet över säsongen.

