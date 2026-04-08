Beskedet: HIF-förvärvet borta i veckor

Timothé Rupil skrev på för Helsingborgs IF inför säsongen. Luxemburgaren saknades i premiären av superettan då han tidigare skadat sig i en träningsmatch mot Oddevold.

Nu meddelar HIF att Rupil blir borta en längre tid på grund av en fotskada.

”Efterföljande undersökningar visar en skada som kommer att hålla honom borta från spel under några veckor”, skriver klubben.

Rupils avtal med Helsingborg sträcker sig över säsongen.