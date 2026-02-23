Beskedet: IFK Norrköpings nyförvärv skadad

Viktor Christiansson, 24, skadade sig under en träning.

Nu kan IFK Norrköping-förvärvet bli borta i månader.

Det meddelar klubben.

Foto: Bildbyrån

IFK Norrköping presenterade Viktor Christiansson som ett nyförvärv i början av januari. 24-åringen har ännu inte tävlingsdebuterat för klubben och nu står det klart att det kan dröja ett tag.

IFK Norrköping meddelar att Christiansson ådragit sig en muskelskada på träning och ser ut att bli borta till i maj.

– Det är surt, men det är en del av sporten. Det är bara att kämpa på, säger Viktor Christiansson på klubbens hemsida.

Kristoffer Karlsson, ansvarig fysioterapi och rehabilitering i IFK Norrköping, om skadeprognosen:

– Viktor är stark och kommer lösa rehabiliteringen galant. Hur fort det går att komma tillbaka i spel beror lite på hur det går i de olika faserna, men går allt enligt plan är prognosen att han är tillbaka någon gång i maj.

IFK Norrköping ställs mot Landskrona Bois i svenska cupen på lördag.



