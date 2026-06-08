Beskedet: Nya regler ska stoppa maskning i svensk elitfotboll

Från och med den 1 juli införs flera nya spelregler i svensk elitfotboll.

Regeländringarna syftar främst till att minska maskning och öka den effektiva speltiden i matcherna.

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International Football Association Board (IFAB) har beslutat om flera förändringar i fotbollens spelregler inför säsongen. I Sverige börjar de nya reglerna gälla från den 1 juli i Allsvenskan, OBOS Damallsvenskan, Superettan och Elitettan.

Det handlar i första hand om att minska tiden som går förlorad vid avbrott.

– Årets stora ändringar görs för att minska den tid som går förlorad vid olika uppehåll – allt för att publiken ska få se mer fotboll och mindre avbrott. Förhoppningen är att regeländringarna gör att det ska löna sig mindre att maska och att vi i stället får ett högre tempo i matcherna, säger Jan Berg, regelansvarig i SvFF:s domarkommitté.



De nya reglerna

En av nyheterna gäller spelarbyten. En spelare som ska bytas ut har nu tio sekunder på sig att lämna planen. Om tidsgränsen överskrids får ersättaren vänta en minut innan han eller hon får komma in på planen.

Domarna får även möjlighet att använda en fem sekunder lång nedräkning vid inkast och insparkar. Om laget inte sätter igång spelet innan tiden löpt ut går bollen över till motståndarlaget.

Ytterligare en regeländring rör skadade spelare. Om en utespelare får behandling på planen måste spelaren lämna planen i minst en minut innan återinträde är tillåtet.

Utöver dessa förändringar genomförs även mindre justeringar i regelverket, bland annat kring varningar i vissa målsituationer.

För övriga serier inom svensk fotboll börjar de nya reglerna gälla först från och med 2027.