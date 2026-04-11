Beskedet: Nyman sjuk – missar dagens match

IFK Norrköping möter Ljungskile på bortaplan.

I fjol åkte IFK Norrköping ur Allsvenskan och i år det spel i Superettan som gäller. Efter första omgången toppar ”Peking” tabellen och nu väntar en ny match.

Denna gången är det bortamatch mot Ljungskile som gäller för nykomlingarna. Då får gästerna klara sig utan en kugge.

Under lördagsmorgonen släpper IFK Norrköping truppen till dagens match och då saknas Christoffer Nyman på grund av sjukdom.

Samtidigt saknas Fabian Holst-Larsen, Ture Sandberg, Viktor Christiansson, Kylian Seka, Alexander Fransson och Stephen Bolma på grund av skada.