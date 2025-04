Birkfeldts hyllning: ”Vilken kämpainsats från alla idag”

Helsingborgs IF besegrade Västerås SK – med en man mindre i en hel halvlek.

Efter 2-0-segern hyllar mittbacken Jon Birkfeldt sina lagkamrater.

– Vi visste på förhand att det skulle bli tufft, och än tuffare när man är en man mindre, säger han till Max efter matchen.

Efter endast sju minuter i mötet mellan Helsingborg och Västerås fick Wilhelm Loeper bollen på sin högerkant varpå han drev den framåt straffområdet. Därefter slog han in den i straffområdet där Adrian Svanbäck sög ner bollen på bröstet och dunkade in 1-0 för Helsingborg.



En riktig pangstart för Skånelaget.



Därefter skulle det bli tuffare. Detta då Ervin Gigovic knuffade ner Karl Gunnarsson till backen och visades ut i den 36:e minuten. Detta till trots lyckades HIF vinna matchen.



– För det första är Västerås ett bra lag som har många bra spelare. Vi visste på förhand att det skulle bli tufft, och än tuffare när man är en man mindre. Men… Vilken kämpainsats från alla idag, säger Jon Birkfeldt till Max efter matchen.



I den 52:a matchminuten skulle mittbacken Birkfeldt bytas in, med följande instruktioner:



– Jag skulle komma in centralt och vi gick över från en fyra- till en femma (fembackslinje). Vi såg att de satte in Jabir (Abdihakim Ali) i halvlek och vi vet att han är stark på huvudet. Sedan kom Pedro (Ribeiro) in efter ett tag och har långa inkast. Vi visste att det skulle bli mycket duellspel och bollar i luften så – det var väl in och nicka helt enkelt.



Det var inte bara i den egna boxen Jon Birkfeldt skulle visa sig vass på huvudet. I den andra halvleken nickade han fram mittbackskollegan Marcus Gudmann till Helsingborgs 2-0-mål, vilket var ett eget initiativ.



– Nej, jag höll mig inte riktigt till det jag blev tillsagd, avslutar Birkfeldt och skrattar.



Segern innebär att Helsingborg nu står på sex poäng efter fyra omgångar. VSK har en poäng mer.