Bosko Orovic erkänner narkotikabrott: ”Jag mår inte bra”

Han har sjukskrivit sig från jobbet som huvudtränare i Utsiktens BK.

Nu berättar Bosko Orovic att han själv är misstänkt för ringa narkotikabrott.

– Det stämmer, och det är delvis därför jag har sjukskrivit mig, säger han till sajten Fotbollstransfers.

Det var inför matchen mellan Utsiktens BK och Gif Sundsvall som göteborgsklubben meddelade att Bosko Orovic sjukskrivit sig på obestämd tid.

Nu meddelar huvudtränaren själv att han är misstänkt för ringa narkotikabrott – efter att ha ertappats med otillåtna substanser i slutet av juli.

– Det stämmer, och det är delvis därför jag har sjukskrivit mig. Jag mår inte bra, sedan långt tidigare. Jag är mycket ångerfull. Jag är besviken på mig själv eftersom jag gör något som inte är korrekt och som sätter min familj och mina vänner samt spelare och klubb i en mycket svår sits, säger Orovic till sajten Fotbolltransfers.

Vidare berättar Orovic att det inte ser särskilt bra ut att han som tränare åker fast för brott likt detta.

– Det sänder inga bra signaler, för i rollen som tränare vill jag vara ett föredöme för alla inom Idrottssverige. Som idrottsledare har vi alla ett ansvar och ett uppdrag att utveckla spelarna till sin fulla potential samt att hjälpa dem att bli bättre människor, säger han.

”Vi har haft en nära och öppen dialog med Bosko sedan händelsen”

Ingemar Lundin, som är med i Utsiktens BK:s styrelse, säger:

– Min personliga åsikt är att självklart inte förringa det som har hänt. Men det är en människa som betyder mycket för oss som förening och som jag själv ställer mig bakom som stöd och vän alla dagar i veckan.

Klubben skriver följande på sin hemsida under torsdagen:

”Utsiktens BK kan bekräfta uppgifterna som framkommit i media om att vår huvudtränare Bosko Orovic är misstänkt för ringa narkotikabrott. Vi har haft en nära och öppen dialog med Bosko sedan händelsen, och han har själv valt att sjukskriva sig på obestämd tid av personliga skäl – ett beslut vi respekterar och står bakom”.

”Som förening ser vi mycket allvarligt på situationen. Utsiktens BK är en elitklubb som bygger på tydliga värderingar kring ansvar, föredömlighet och en drogfri idrottsmiljö. Vi är också medvetna om att människor kan hamna i svåra livssituationer, och vi ser det som vårt ansvar att både ta ställning mot det som är fel och att visa medmänsklighet när någon erkänner sina misstag och tar ansvar för dem”.



