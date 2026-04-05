Brage slog Norrby i premiären – efter utvisning

IK Brage inledde säsongen i superettan med en seger.

Detta efter att ha besegrat ett decimerat Norrby med 1–0.

Foto: Bildbyrån

Nykomlingen Norrby tog emot IK Brage i premiären av superettan.

Matchen förblev mållös under en längre tid men med dryga 12 minuter kvar hettade det till rejält. I den 78:e minuten blev Norrbys Filip Gustafsson utvisad efter en tuff tackling på Brages Gustav Berggren.

Bara minuten senare tog Brage ledningen genom Albin Sporrong.

Målet blev matchens enda och Norrby fick en mardrömsstart på säsongen i superettan.