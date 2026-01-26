Brages mardrömsbesked – Wålemark korsbandsskadad

IK Brage kommer med ett dystert besked denna måndagsmorgon.

Teodor Wålemark har ådragit sig en korsbandsskada.

Teodor Wålemark har ådragit sig en korsbandsskada, detta meddelar klubben i dag.

”Skadan innebär i regel operation och en längre rehabiliteringsperiod. I Teodors fall väntar nu några veckors förberedande träning inför en planerad operation, innan rehabiliteringen tar vid på allvar. Den uppskattade tidsramen för återgång är 9–12 månader. IK Brage kommer att stötta Teodor genom hela processen och återkommer med uppdateringar längre fram”, skriver klubben via sin hemsida.

Förra säsongen noterades mittbacken för två mål på 25 matcher i superettan.