Christensen skadad igen – borta säsongen ut

Östers Magnus Christensen har ådragit sig en ny skada.

Mittfältaren missar resten av säsongen.

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Magnus Christensen har haft en skadedrabbad säsong. Nu meddelar Öster att den danske mittfältaren ådragit sig en ny skada – som håller honom borta från spel resten av säsongen.

– Magnus har haft stora problem med sina tår och fötter under hela säsongen. Efter hans operation i våras hade vi hoppats han han skulle vara helt återställd nu under hösten men tyvärr har han fått bakslag på bakslag. Att han missar resten av säsongen känns oerhört tråkigt och förutom det uppenbara i att vi tappar en väldigt bra spelare så lider jag med Magnus på ett personligt plan då jag har sett hur hårt han kämpat för att ta sig tillbaka, säger sportchef Ola Larsson på klubbens hemsida.

Christensen anslöt till Öster inför fjolårssäsongen och noteras för 36 matcher i klubben.