”Det mullrar kraft och intresse kring ÖSK”

Örebro SK hade ett mardrömslikt fjolår, men har inlett superettan starkt under Rikard Norlings ledning.

Den karismatiske guldtränaren från tiden i MFF och AIK menar att ÖSK gått starkt ur förra årets käftsmäll.

– Det mullrar kraft, det mullrar intresse, säger 54-åringen till FotbollDirekt.

De var på vippen att åka ur superettan i fjol. Med en hårsmån klarade sig Örebro SK upp till en kvalplats – och väl där löste det sig till sist med två rafflande tillställningar mot HTFF.

Nu är det positiva vindar som blåser i ÖSK med Rikard Norling som ny tränare. Klassikerklubben som åkte ur allsvenskan 2021 har inlett årets superetta med att hemmaslå Landskrona med 1-0 följt av ett oavgjort resultat borta mot Öster (0-0) som förra säsongen spelade i allsvenskan.

– Det märks att klubben varit med om något som varit tufft, men upplevelsen nu är att det mullrar kraft, det mullrar intresse, säger Norling vars ÖSK härnäst drabbar samman med IFK Norrköping i en match som ser ut att bli en riktig publikfest på Behrn arena.

Att det är stort intresse kring ÖSK igen tror Norling har att göra med nystarten från det tunga fjolåret.

– Det kanske bottnar i att klubben lyckades klara av något som var jävligt svårt. Jag var själv inte där och vet inte, men upplevelsen är att individerna växt av det. På sponsorträffarna inför säsongen med gamla fina örebroare var det lapp på luckan var vi än var. Det tyder på att det som sker i klubben nu är positivt, konstaterar Norling för FotbollDirekt.

”Vore pretentiöst av mig att säga så”

Den 54-åriga tränaren vann SM-guld med Malmö FF 2013 och upprepade bedriften med AIK fem år senare.

Sedan uppbrottet med IFK Norrköping 2022 valde Norling att kliva nedåt i seriesystemet och ratta det storsatsande FC Stockholm som han sånär lyckades ta upp till superettan.

Men nu, efter tre år i FC Stockholm, är Norling tillbaka i den absoluta elitfotbollen igen. Känner han själv att han åter är där han hör hemma?

– Det vore pretentiöst av mig att säga så för egen del, men jag känner mig bekväm här.