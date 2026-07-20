Ekong nätade direkt – när Gif Sundsvall föll

Shalom Ekong lånades ut till Gif Sundsvall inför återstarten i superettan.

Anfallaren nätade direkt när ”Giffarna” förlorade mot Norrby.

Matchen slutade 3–1.

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Gif Sundsvall har haft en tuff säsong i superettan. I återstarten ställdes man mot nykomlingen Norrby IF.

Den första halvleken slutade mållöst – men i den andra tog det fart.

Yusuf Abdulazeez satte två mål inom loppet av åtta minuter och gav Norrby ledningen. Kort senare reducerade Sundsvall genom Gais-lånet Shalom Ekong, som gjorde debut för klubben.

Norrby svarade med att sätta 3–1, vilket blev slutresultatet. Gif Sundsvall står på nio poäng och ligger sist i tabellen.