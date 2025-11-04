Farnerud förlänger som sportchef med Örgryte

Pontus Farnerud blir kvar i Örgryte IS.

Sportchefen förlänger sitt avtal över 2028.

Detta enligt GP.

Foto: Bildbyrån

Pontus Farnerud tog över som sportchef i Örgryte IS inför säsongen 2024. Sedan dess har Öis haft framgångar i superettan där de slutade femma i fjol och i år kvalar de upp till allsvenskan.

Farneruds ursprungliga kontrakt med Göteborgsklubben sträckte sig över 2026. Nu rapporterar GP att sportchefen förlänger med två år, det vill säga över 2028.

– Tack för förtroendet att få fortsätta att utveckla denna fantastiska klubb. Det har varit en bra period sett över 2024 och 2025, var vi befinner oss nu jämfört med när jag tillträdde min roll, sa Farnerud på ett medlemsmöte.

Öis-tränaren Andreas Holmberg och assisterande tränaren Jesper Swedlund förlängde sina kontrakt tidigare i höstas.