FD:s uppgifter bekräftade – Peking säkrar upp Fälth

I slutet av 2025 rapporterade FotbollDirekt att IFK Norrköping ville skriva ett A-lagskontrakt med Viggo Fälth.

Denna onsdagsmorgon så meddelar Peking att man är överens med talangen om ett kontrakt.

Foto: Bildbyrån

Det var i mitten av november ifjol som FotbollDirekt kunde redogöra för att IFK Norrköping var beredda att skriva ett A-lagskontrakt med den egna talangen Viggo Fälth.

Nu några månader senare står det klart att parterna är överens om ett A-lagskontrakt.

– Mina föräldrar tog med mig till Parken redan 2014-2015. Jag hade min plats på Curvan, exakt samma plats varje gång jag var och kollade. Jag har varit på hur mycket matcher som helst, säger han via klubbens hemsida.

16-åringen har skrivit på ett treårskontrakt med superettan-klubben.

– Vi tog ett beslut om att Viggo skulle starta upp med A-laget inför årets säsong för att ge honom chansen och utvärdera honom under en längre period. Han har utöver sina fina fotbollsegenskaper visat upp en mognad i sitt spel och bidrar starkt i både tränings- och matchmiljö. Vi är väldigt glada över att få lyfta upp ytterligare en spelare från akademin och ser fram emot att följa Viggos fortsatta utveckling, säger sportchef Henrik Juerlius.