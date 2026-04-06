Hammarby-lånet frälste Sundsvall på stopptid

Gif Sundsvall mot Nordic United spelades klart under måndagen.

Då vann ”Giffarna” med 3–2 efter att ha vänt på stopptid.

Söndagens match mellan Gif Sundsvall och Nordic United behövde pausas vid ställning 1–0 till Nordic i den 25 minuten. Snökaos satte stopp och under måndagen återupptogs matchen.

I matchminut 71 kvitterade Sundsvall genom Yaqub Finley men med fyra minuter kvar lyckades Nordic återta ledningen.

Södertäljeklubben såg ut att gå mot en seger i premiären av superettan. Då tilldelades hemmalaget en straffspark och kvitterade till 2–2 och bara minuten senare gjorde Suwaibo Kebbeh, inlånad från Hammarby, 3–2 och Sundsvalls vändning var ett faktum.