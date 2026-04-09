Helsingborgs tröjstrul – tvingas spela i fjolårets bortaställ

Helsingborgs IF inledde superettan med en 4–1-seger över Östers IF. På lördag ställs HIF mot nykomlingarna Nordic United.

Inför matchen meddelar Helsingborg att de inte kan spela i årets tilltänkta bortatröja eller hemmatröja. Anledningen är färgkombinationen på motståndarnas hemmaställ.

HIF meddelar att lösningen blir att spela i fjolårets bortatröja men med de nya sponsorerna. Samma lösning kommer att ske i bortamatchen mot Östersunds FK.

HIF:s nya bortatröja kommer att presenteras senare i vår då den, enligt regelverket, inte kommer att kunna utnyttjas förrän i början av sommaren.