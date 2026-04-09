Helsingborgs tröjstrul – tvingas spela i fjolårets bortaställ
Helsingborgs IF ställs mot Nordic United i helgen.
Då tvingas Skåneklubben spela i fjolårets bortatröja.
Anledningen är färgkombinationen på årets matchställ.
Helsingborgs IF inledde superettan med en 4–1-seger över Östers IF. På lördag ställs HIF mot nykomlingarna Nordic United.
Inför matchen meddelar Helsingborg att de inte kan spela i årets tilltänkta bortatröja eller hemmatröja. Anledningen är färgkombinationen på motståndarnas hemmaställ.
HIF meddelar att lösningen blir att spela i fjolårets bortatröja men med de nya sponsorerna. Samma lösning kommer att ske i bortamatchen mot Östersunds FK.
HIF:s nya bortatröja kommer att presenteras senare i vår då den, enligt regelverket, inte kommer att kunna utnyttjas förrän i början av sommaren.
