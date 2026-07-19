IFK Värnamos skräck – kan bli första på fem år

I fjol åkte IFK Värnamo ur allsvenskan.

Nu riskerar man att även ramla ur superettan.

En bedrift flera lag lyckats med de senaste åren.

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IFK Värnamo slutade sist i allsvenskan förra året med hela 14 poäng upp till säker mark. Inför årets säsong i superettan tippade många att smålandsklubben skulle återvända till den högsta serien med en gång.

Så enkelt har det däremot inte blivit. Säsongen drog igång med en svidande 6–0-förslut mot IFK Norrköping, även de färskast nedflyttade till superettan.

Trots tre raka segrar efter debaklet befinner sig Värnamo i en prekär sits i tabellen. Laget ligger nästsist med fyra poäng till den närmaste kvalplatsen efter att ha plockat på sig en ynka poäng under de senaste tio omgångarna.

Det finns med andra ord stor risk för att IFK Värnamo blir degraderade för andra säsongen i rad. Tro det eller ej, men det är långt ifrån ovanligt att ett lag åker ur allsvenskan och superettan efter varandra.

Oskar Fallenius deppar efter BP:s degradering från superettan 2019. Foto: Bildbyrån

Hela nio lag lyckats med bedriften sedan superettan bildades 2000 Senaste gången det hände var 2021, då Falkenberg slutade sist i superettan årets efter att man slutat på samma position i allsvenskan.

Brommapojkarna och Öster har blivit dubbelt degraderade två gånger sedan millenieskiftet. För BP skedde det 2014 och 2015. Tre år senare, 2018 och 2019, gjorde klubben om samma bedrift.

Öster åkte ur allsvenskan 2006 och sedan superettan 2007. Det dröjde sedan till 2013 och 2014 innan historien upprepade sig.

Lagen som genomlevt dubbla nedflyttningar

Falkenberg

2020 – 2021

Mjällby

2014 – 2015

Brommapojkarna

2014 – 2015, 2018 – 2019

Trelleborg

2011 – 2012

Örgryte

2009 – 2010 (tvångsdegraderade till följd av ekonomiska beskymer)

Öster

2006 – 2007, 2013 – 2014

Assyriska

2005 – 2006

Enköping

2003 – 2004

Gais

2000 – 2001