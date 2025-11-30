Jurelius om Falk-ryktena: ”Pågår en utvärdering”

Uppgifter gör gällande att Martin Falk lämnar IFK Norrköping redan i vinter.

Sportchefen Henrik Jurelius vill dock inte bekräfta något inför medlemsmötet på måndagen.

– Jag har egentligen ingenting att säga om det, säger han till NT-sporten.

IFK Norrköping anställde inför 2025 Martin Falk, 30, som ny huvudtränare på ett treårskontrakt. Under lördagen stod det klart att klubben misslyckades med att hålla sig kvar i allsvenskan och får börja om i superettan nästa säsong.

På lördagskvällen rapporterade både Expressen och NT-sporten att Falk inte blir kvar i klubben.



Sportchefen Henrik Jurelius väljer att inte ge några besked:

– Jag har egentligen ingenting att säga om det. De ryktena har funnits sedan i somras. Det pågår en utvärdering och i morgon är det medlemsmöte där vi ska presentera en plan framåt. När klubben har något att kommunicera kommer vi att göra det, säger Jurelius till NT-sporten.



Jurelius berättar att medlemsmötet kommer handla om både nuläge och framtid:

– Medlemmarna förtjänar insyn i varför vi är där vi är och hur vi ska ta oss framåt. Klubben måste bygga trovärdighet i besluten som fattas.

På frågan om han vill behålla Falk svarar han:



– Martin Falk är en väldigt duktig tränare, omtyckt av spelarna, och ingår i en större utvärdering som vi alla står inför. Det är tydligt att klubben inte nått sina resultatmål i år, men det finns också många punkter där vi tagit steg framåt.