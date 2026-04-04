Storseger för Peking – krossade Värnamo i premiären

IFK Norrköping har fått en flygande start i superettan.

Peking besegrade IFK Värnamo med hela 6-0 i premiären.

Foto: Bildbyrån

IFK Norrköping spelar sin första säsong i superettan sedan 2010. Detta efter att ha förlorat kvalet mot Örgryte i slutet av förra säsongen.

Men livet i andradivisionen har börjat på bästa tänkbara sätt för Peking. När IFK Värnamo, som också ramlade ur allsvenskan i fjol, kom på besök gick hemmalaget på nock direkt.

IFK Norrköping tog ledningen genom Elias Jemal efter 19 minuter. Därefter gjorde Tim Prica både 2- och 3–0 innan nyförvärvet Albert Aleksanjan kunde nicka i det fjärde målet.

Efter pausvilan fortsatte förnedringen. När klockan passerat 60 minuter tryckte Tim Prica in sitt tredje mål och fullbordade sitt hattrick. Med tio minuter kvar till fulltid höll sig nyförvärvet Ryan Nelson framme och gjorde sitt första mål i Peking-tröjan.

IFK Norrköpings nya tränare Eldar Abdulic har därmed fått en smakstart på säsongen i superettan. För Pekings del väntar nu Ljungskile på bortaplan.

IFK Värnamo kommer behöva omgruppera och innan man tar emot GIF Sundsvall i omgång två.