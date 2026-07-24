Krisklubben agerar – sportchefen sparkas

Gif Sundsvall ligger sist i superettan.

Nu sparkas sportchefen Joel Cedergren.

Joel Cedergren, sportchef i Gif Sundsvall. Foto: Bildbyrån

Gif Sundsvall har haft en tuff säsong i superettan. Efter 15 omgångar ligger laget sist i tabellen med nio poäng.

Nu agerar ”Giffarna”.

Under fredagen meddelar klubben att sportchefen Joel Cedergren får sparken.

”Utvärderingen visar att vi behöver ett nytt ledarskap för den sportsliga verksamheten för att skapa de bästa möjliga förutsättningarna inför hösten och för föreningens fortsatta utveckling”, skriver Gif Sundsvall på sin hemsida.

Cedergren har varit verksam i Gif Sundsvall i flera år och med olika roller. 52-åringen har varit ungdomstränare, assisterande tränare och huvudtränare.

”Vi har inte fått de sportsliga resultat som vi har arbetat för, och jag har haft det övergripande sportsliga ansvaret för det. Det ansvaret är mitt”, kommenterar Cedergren på klubbens hemsida och fortsätter:

”Samtidigt är min tro på föreningen och laget fortsatt stark. De förändringar som har gjorts den senaste tiden ger laget goda möjligheter att vända utvecklingen och klara sig kvar i serien.För egen del är det här ett känslosamt besked. Jag kom till Giffarna som spelare år 2000 och har sedan fått representera föreningen i flera olika roller. Att först få uppleva mina bästa år som spelare här och senare arbeta vidare i klubben som tränare och sportchef har betytt väldigt mycket för mig”.