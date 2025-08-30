Liljenbäck hjälte – när Varberg vann derbyt

Hallandsderby i superettan.

Varbergs Bois tog emot Falkenberg.

Då avgjorde Anton Liljenbäck för Varberg i 91:a (!) minuten.

Under lördagen tog Varbergs Bois emot Falkenbergs FF i ett Hallandsderby. Inför matchen var det bara två poäng som skiljde lagen åt då Bois låg på 30 och Falkenberg på 32.

Det var hemmalaget som skulle spräcka nollan. Den förre AIK-talangen Calvin Kabuye löpte framför FFF-målet och stod rätt placerad när han fick bollen och kunde peta in 1–0.

Strax innan halvtid svarade Falkenberg för en kvittering. FFF tilldelades en frispark som de förvaltade då Viktor Ekblom nickade in bollen.

– Vi har ett självförtroende där som är starkt så det är bara att fortsätta, säger Ekblom efter kvitteringen i halvtid till HBO Max.

Efter kvitteringen fick Falkenberg vittring. Bara åtta minuter in i den andra akten hittade Nils Bertilsson in med ett inlägg och Albin Andersson kunde stånga in 2–1-målet till bortalaget.

I den 73:e minuten svarade Varberg för en kvittering. denna gång genom Nuurdin Mohudin som satte ett distinkt skott vid bortre stolpen. Men Varberg nöjde sig inte där. I den 91:a (!) minuten stängde Anton Liljenbäck derbyt efter en tilltrasslad situation i Falkebergs straffområde. Mittbacken valde att fira med att slita av sig tröjan vilket innebär ett andra gult och utvisning.

Matchen slutade 3–2 till varberg