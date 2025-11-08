Så startar Trelleborg och Örebro i rysaren

Idag ska det avgöras på Vångavallen.

Trelleborgs FF tar emot Örebro SK.

Vilka kommer att få kvala sig kvar i superettan och vilka åker ur direkt?

Svaret får vi om några timmar.





Det är upplagt för dramatik i superettans sista omgång. Trelleborgs FF tar emot Örebro SK i en match där ödet står på spel. ÖSK går in med ett litet försprång i tabellen, då klubben har bättre målskillnad änTFF.

Vid poäng är Örebro säkrat för kvalplatsen, medan Trelleborg behöver vinna för att undvika direkt nedflyttning.



Startelvor:



Trelleborg: Nilsson – Hörberg, Karlsson, Weberg, Godwin – Vidjeskog, Christiansson, Engström – Martinsson, Dalugge, Wendt



Örebro: Ojrzynski – Salihovic, Modig, Baffoe, Stenberg, Kroon – Amin, Andersson, Yakoub – Yasin, Holmberg