Foto: Bildbyrån

Så startar Trelleborg och Örebro i rysaren

Moa Jansson
Webbredaktör
Idag ska det avgöras på Vångavallen.
Trelleborgs FF tar emot Örebro SK.
Vilka kommer att få kvala sig kvar i superettan och vilka åker ur direkt?
Svaret får vi om några timmar.


Det är upplagt för dramatik i superettans sista omgång. Trelleborgs FF tar emot Örebro SK i en match där ödet står på spel. ÖSK går in med ett litet försprång i tabellen, då klubben har bättre målskillnad änTFF.

Vid poäng är Örebro säkrat för kvalplatsen, medan Trelleborg behöver vinna för att undvika direkt nedflyttning.

Startelvor:

Trelleborg: Nilsson – Hörberg, Karlsson, Weberg, Godwin – Vidjeskog, Christiansson, Engström – Martinsson, Dalugge, Wendt

Örebro: Ojrzynski – Salihovic, Modig, Baffoe, Stenberg, Kroon – Amin, Andersson, Yakoub – Yasin, Holmberg

