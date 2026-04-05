Sundsvall-Nordic United skjuts upp – efter snökaos

Superettan-matchen mellan Gif Sundsvall och Nordic United har skjutits upp.

Anledningen är snökaos.

Under söndagen tar Gif Sundsvall emot nykomlingarna Nordic United i premiären av superettan. I den 16:e minuten tog Södertälje-klubben ledningen genom Emanuel Swedi.

Gif Sundsvall och Nordic United hann spela ungefär 25 minuter innan matchen pausades. Anledningen var att planen var täckt av snö. En traktor behövde köra in på planen för att skotta bort snön.

En dryg timme senare kom beskedet att matchen återupptas imorgon klockan 13.00.