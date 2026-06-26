Källström bakom Falkenbergs seger
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Falkenbergs FF vände mot IK Brage.
Matchen slutade 4–2 till Hallandsklubben.
Under fredagen ställdes Falkenbergs FF mot IK Brage i superettan. Efter 13 minuter hade Brage tagit ledningen. Kort senare lycakdes FFF kvittera genom Melker Nilsson.
I slutet av första halvlek återtog Borlängeklubben ledningen genom Alex Mortensen.
I den andra halvleken stod Falkenberg för en stark vändning. Två mål av Hampus Källström och ett av Elias Mohammed fastställde slutresultatet till 4–2.
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