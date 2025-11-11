Klart: Då spelas kvalet till superettan

Örebro SK ställs mot Hammarby Talang i kvalet till superettan.

Nu är datumen för de två kvalmatcherna fastställda.

Foto: Bildbyrån

Örebro SK klarade sig med nöd och näppe till ett kval i superettan. Efter en kräftgång under hela säsongen räddade de ett kryss mot Trelleborg, som i sin tur åkte rakt ut.

ÖSK ställs mot Ettan-klubben Hammarby Talang som slutade på en andraplats i tabellen. HTFF ville tidigare försöka flytta kvalmatcherna till den 21 och 24 med anledning av flera landslagsuttagna spelare i klubben. Nu står det klart att de får avslag av SvFF.

Det första mötet spelas den 20 november (hemmamatch för HTFF) och returmötet den 23 november (hemmamatch för ÖSK).

Anledningen till att HRFF fick avslag av förbundet beror på att klubbens framställan om nytt speldatum inkommit för sent. Beslutet kan överklagas senast den 25 november.