Klart: Oddevold har gjort klart med Elias Forsberg

IK Oddevold fortsätter att satsa ungt.

Nu är mittfältaren Elias Forsberg, senast i FC Trollhättan, klar för klubben.



IK Oddevold har gjort klart med Elias Forsberg inför den kommande superettan-säsongen. Den 19-årige mittfältaren, som fyller 20 år i januari, har skrivit på ett kontrakt som sträcker sig till och med 2027.

Forsberg kommer närmast från FC Trollhättan och ses som en av regionens mer lovande unga spelare. Han huserar centralt på mittfältet med fokus på arbetskapacitet, spelförståelse och defensiv balans.

– Det här är verkligen superkul. Jag ser fram emot att spela för Oddevold i superettan, säger Forsberg till klubbens hemsida.

Klubbens manager Rikard Nilsson:



Elias är en mycket spännande ung spelare från närområdet som redan gjort det bra i Ettan. Jag är väldigt glad att han valde Oddevold och hoppas kunna utveckla honom vidare till att bli en bärande spelare hos oss.







Den nye Oddevold-spelaren ansluter till laget vid premiärträningen den 8 januari.