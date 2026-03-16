Klart: ÖSK presenterar ny klubbchef och vd

Emre Gürler ansluter till Örebro SK.

47-åringen tar an rollen som klubbchef och vd.

Örebro SK har gjort klart med en ny klubbchef och vd. Tidigare har Niklas Aronsson varit tillförordnad på posten men kontraktet löper ut i slutet av mars.

Nu står det klart att Emre Güler blir klubbens nya klubbchef och vd.

– Jag är väldigt hedrad över förtroendet att få leda Örebro SK framåt. Klubben har en stark identitet, stolta traditioner och en viktig roll i både staden och regionen. Samtidigt verkar elitfotboll i dag i en verklighet där långsiktighet, ekonomisk disciplin och affärsmässighet är avgörande, säger 47-åringen i ett uttalande på ÖSK:s hemsida.

Güler kommer att succesivt slussas in i sin roll samtidigt som Aronsson kommer att finnas behjälplig till den 1 april.

– Med Emre stärker vi vår långsiktiga satsning att utveckla både organisationen, våra elitlag och framtidens elitspelare, samtidigt som vi fortsätter arbetet mot att vara en positiv och enande kraft för människor, idrott och näringsliv i regionen. Vi välkomnar Emre till sportklubben och ser fram emot ett gott samarbete för ÖSK Fotbolls och Örebros bästa, säger Örebros ordförande Lars Larsen.

