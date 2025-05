Under onsdagen blev det klart.

Så spelas omgång 16-26 av superettan.

Superettan 2025 är uppe i åtta spelade omgångar, och striden om allsvenska placeringar ser ut att kunna bli riktigt spännande när säsongen stängs i höst.

Under onsdagen meddelades det färdiga spelschemat för hösten, med start omgång 16 i slutet av juli hela vägen fram till omgång 26 i början av november. De avslutande omgångarna av säsongen kommuniceras efter sommaren.

Spelschemat:

Omgång 16:

Lördag 26 juli:

13:00 Västerås SK – Trelleborgs FF

15:00 GIF Sundsvall – Örebro SK

15:00 IK Oddevold – Sandvikens IF

17:00 IK Brage – Umeå FC

Söndag 27 juli:

13:00 Kalmar FF – Utsiktens BK

15:00 Falkenbergs FF – Landskrona BoIS

15:00 Örgryte IS – Östersunds FF

Måndag 28 juli:

19:00 Helsingborgs IF – Varbergs BoIS

Omgång 17:

Fredag 1 augusti:

19:00 Örebro SK – IK Oddevold

Lördag 2 augusti:

13:00 Östersunds FK – Helsingborgs IF

15:00 Trelleborgs FF – Kalmar FF

15:00 Utsiktens BK – GIF Sundsvall

15:00 Varbergs BoIS – Örgryte IS

17:00 Sandvikens IF – IK Brage

Söndag 3 augusti:

15:00 Landskrona BoIS – Västerås SK

Måndag 4 augusti:

19:00 Umeå FC – Falkenbergs FF

Omgång 18:

Lördag 9 augusti:

13:00 GIF Sundsvall – Sandvikens IF

15:00 Falkenbergs FF – IK Brage

15:00 Landskrona BoIS – Östersunds FK

15:00 Örgryte IS – IK Oddevold

Söndag 10 augusti:

13:00 Kalmar FF – Varbergs BoIS

15:00 Helsingborgs IF – Utsiktens BK

15:00 Trelleborgs FF – Umeå FC

Tisdag 12 augusti:

19:00 Västerås SK – Örebro SK

Omgång 19:

Fredag 15 augusti:

19:00 IK Oddevold – Trelleborgs FF

19:00 Utsiktens BK – Varbergs BoIS

Lördag 16 augusti:

13:00 Östersunds FK – GIF Sundsvall

15:00 IK Brage – Västerås SK

15:00 Helsingborgs IF – Falkenbergs FF

15:00 Umeå FC – Kalmar FF

Söndag 17 augusti:

15:00 Örebro SK – Örgryte IS

17:00 Sandvikens IF – Landskrona BoIS

Omgång 20:

Lördag 23 augusti:

15:00 Örgryte IS – IK Brage

Söndag 24 augusti:

13:00 Varbergs BoIS – Östersunds FK

15:00 Västerås SK – Utsiktens BK

Måndag 25 augusti:

19:00 Falkenbergs FF – Sandvikens IF

19:00 GIF Sundsvall – IK Oddevold

19:00 Trelleborgs FF – Landskrona BoIS

19:00 Örebro SK – Umeå FC

Tisdag 26 augusti:

19:00 Kalmar FF – Helsingborgs IF

Omgång 21:

Lördag 30 augusti:

13:00 Varbergs BoIS – Falkenbergs FF

13:00 Västerås SK – Helsingborgs IF

15:00 Landskrona BoIS – GIF Sundsvall

15:00 Sandvikens IF – Örebro SK

15:00 Östersunds FK – Kalmar FF

Söndag 31 augusti:

13:00 Umeå FC – IK Oddevold

15:00 IK Brage – Trelleborgs FF

17:00 Utsiktens BK – Örgryte IS

Omgång 22:

Lördag 13 september:

13:00 Falkenbergs FF – Utsiktens BK

15:00 GIF Sundsvall – Varbergs BoIS

15:00 IK Oddevold – IK Brage

15:00 Örebro SK – Östersunds FK

Söndag 14 september:

13:00 Kalmar FF – Västerås SK

15:00 Trelleborgs FF – Sandvikens IF

Måndag 15 september:

19:00 Örgryte IS – Umeå FC

Tisdag 16 september:

19:00 Helsingborgs IF – Landskrona BoIS

Omgång 23:

Fredag 19 september:

19:00 Falkenbergs FF – GIF Sundsvall

19:00 Västerås SK – IK Oddevold

19:00 Östersunds FK – Umeå FC

Lördag 20 september:

13:00 Helsingborgs IF – Örgryte IS

13:00 Varbergs BoIS – Trelleborgs FF

15:00 IK Brage – Örebro SK

15:00 Kalmar FF – Sandvikens IF

15:00 Utsiktens BK – Landskrona BoIS

Omgång 24:

Onsdag 24 september:

19:00 IK Brage – GIF Sundsvall

19:00 IK Oddevold – Falkenbergs FF

19:00 Landskrona BoIS – Kalmar FF

19:00 Örebro SK – Varbergs BoIS

Torsdag 25 september:

19:00 Sandvikens IF – Helsingborgs IF

19:00 Trelleborgs FF – Örgryte IS

19:00 Umeå FC – Västerås SK

19:00 Östersunds FK – Utsiktens BK

Omgång 25:

Söndag 28 september:

13:00 Varbergs BoIS – IK Oddevold

15:00 Falkenbergs FF – Östersunds FK

15:00 Västerås SK – Sandvikens IF

Måndag 29 september:

19:00 GIF Sundsvall – Umeå FC

19:00 Helsingborgs IF – Trelleborgs FF

19:00 Utsiktens BK – IK Brage

Tisdag 30 september:

19:00 Kalmar FF – Örebro SK

19:00 Örgryte IS – Landskrona BoIS

Omgång 26:

Lördag 4 oktober:

13:00 Landskrona BoIS – Varbergs BoIS

13:00 Östersunds FK – Västerås SK

15:00 Umeå FC – Helsingborgs IF

15:00 IK Brage – Kalmar FF

Söndag 5 oktober:

13:00 IK Oddevold – Utsiktens BK

15:00 Trelleborgs FF – GIF Sundsvall

15:00 Örebro SK – Falkenbergs FF

Måndag 6 oktober:

19:00 Sandvikens IF – Örgryte IS

Fastställs efter sommaren

Omgång 27:

18-21 oktober

Falkenbergs FF – Örgryte IS

Helsingborgs IF – Örebro SK

Kalmar FF – IK Oddevold

Landskrona BoIS – Umeå FC

Utsiktens BK – Trelleborgs FF

Varbergs BoIS – Sandvikens IF

Västerås SK – GIF Sundsvall

Östersunds FK – IK Brage

Omgång 28:

25-28 oktober

GIF Sundsvall – Kalmar FF

IK Brage – Helsingborgs IF

IK Oddevold – Östersunds FK

Sandvikens IF – Utsiktens BK

Trelleborgs FF – Falkenbergs FF

Umeå FC – Varbergs BoIS

Örebro SK – Landskrona BoIS

Örgryte IS – Västerås SK

Omgång 29:

1-3 november

Falkenbergs FF – Västerås SK

Helsingborgs IF – GIF Sundsvall

Landskrona BoIS – IK Oddevold

Umeå FC – Sandvikens IF

Varbergs BoIS – IK Brage

Örebro SK – Utsiktens BK

Örgryte IS – Kalmar FF

Östersunds FK – Trelleborgs FF

Omgång 30:

8 november

GIF Sundsvall – Örgryte IS

IK Brage – Landskrona BoIS

IK Oddevold – Helsingborgs IF

Kalmar FF – Falkenbergs FF

Sandvikens IF – Östersunds FK

Trelleborgs FF – Örebro SK

Utsiktens BK – Umeå FC

Västerås SK – Varbergs BoIS