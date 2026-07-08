Klubbchefen avgår – mitt i krisen: ”Familjesituation”

Örebro SK är i fullskalig kris.

Nu avgår klubbchefen och VD:n Emre Gürler.

”ÖSK Elitfotboll och Emre Gürler har gemensamt kommit överens om att Emre lämnar sina uppdrag”, skriver ÖSK i ett uttalande.

Emre Gürler. Foto: Bildbyrån

I fjol räddades superettan-kontraktet i sista stund i kvalet mot Hammarby TFF. I år har Örebro SK halkat ned på 14:e plats (negativ kvalplats) i superettan. Nu avgår klubbchefen och VD:n Emre Gürler.

”ÖSK Elitfotboll och Emre Gürler har gemensamt kommit överens om att Emre lämnar sina uppdrag som vd och klubbchef. Bakgrunden är Emres familjesituation”, skriver klubben i ett uttalande under onsdagen.

ÖSK Fotboll och Emre Gürler har gemensamt kommit överens om att Emre lämnar sina uppdrag som vd/klubbchef.



Bakgrunden till beslutet är Emres familjesituation som gör att han inte har möjlighet att lägga det engagemang som krävs för uppgiften.



Läs mer på https://t.co/azjCaXXTRh pic.twitter.com/3rPhCpaIqA — ÖSK Fotboll (@oskfotboll) July 8, 2026

Lars Larsen kommer att bli tillförordnad VD och klubbchef tills dess att en permanent ersättare är på plats, meddelar ÖSK.

– Jag är tacksam för den tid jag fått i ÖSK och för det förtroende jag visats. Tyvärr kan jag inte ge uppdraget den tid och energi som det förtjänar på grund av min familjesituation. Därför känns det här, även om det är ett tungt beslut, som det rätta för både mig och klubben. Jag önskar ÖSK all framgång framöver, säger Gürler.

47-åringen tillträdde i mars 2026. Han spenderade alltså bara några månader i klubben innan han lämnade.