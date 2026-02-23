Kristoffer Olsson öppnar för Peking: ”Haft kontakt”

Kristoffer Olsson har återstartat karriären i IK Sleipner.

Nu blickar han tillbaka till elitfotbollen, och IFK Norrköping.

– Det hade varit det bästa, säger Olsson till Viaplay.

Två år har passerat sedan Kristoffer Olsson kollapsade i sitt hem till följd av en blodpropp i hjärnan. Idag mår mittfältaren bättre och sedan i sommars spelar han för Norrköpingsklubben IK Sleipner i Division 2.

Men Olsson har inte gett upp drömmen om en återkomst till elitfotbollen.

– Jag vill spela på en professionell nivå. Jag hoppas kunna ta steg uppåt ifrån Sleipner, även om jag känner att jag trivs väldigt bra här också, säger 30-åringen till Viaplays program Tiki-Taka.

Olsson har även en historia i stadens stora klubb IFK Norrköping. Han utesluter inte heller en comeback till de vitblåa, som bygger om i superettan 2026.

– Jag har faktiskt haft lite sporadisk kontrakt med Henrik Jurelius [sportchef i IFK]. Vi känner varandra sedan AIK-tiden. De satsar på lite yngre och ska bygga upp allting. Där kan jag vara med och hjälpa till men man måste också respektera klubbar och vad de vill. Men det hade varit det bästa. Så vi får se vad som händer, säger Olsson.

Kristoffer Olsson har genom karriären representerat utländska klubbar som Midtjylland, Krasnodar och Anderlecht. Han vann SM-guld med AIK 2018 och var med i det U21-landslag som blev Europamästare 2015.

Har har därtill spelat 47 landskamper för Sverige.