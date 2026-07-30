Uppgifter: Carlstrand har valt AIK

Linus Carlstrand jagas av flera klubbar.

Nu kommer uppgifter från Sportbladet att han har valt AIK.

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På onsdagen kom uppgifter från Expressen om att ”Gnaget” lagt ett bud på Östers succéanfallare, Linus Carlstrand.

Nu uppges en övergång vara nära.

Enligt Sportbladet har Carlstrand valt att flytta till Solna, trots intresse från flera utländska klubbar som RAAL La Louvière och Raków Częstochowa.

Det enda som återstår innan affären kan bli officiell ska vara en läkarundersökning och att kontraktet skrivs under.

Den 21-årige forwarden har stått för en stark säsong i superettan och noterats för tio mål samt två assist på 15 matcher. Det gör honom till seriens näst bästa målskytt.