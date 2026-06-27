Ljungskile sänkte ÖSK i slutminuterna

Ljungskile SK ställdes mot Örebro SK i superettan.

Matchen slutade 3–2 till Ljungskile.

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Under lördagen tog nykomlingen Ljungskile SK emot Örebro SK hemma på Skarsjövallen. Ljungskile tog ledningen efter en kvart genom Shakur Omar.

ÖSK svarade inom loppet av tre minuter genom Samuel Wikman och i den 35:e minuten hade ÖSK vänt till 2–1.

I den andra halvleken lyckades hemmalaget kvittera. Även denna gång av Shakur Omar.

Matchen såg ut att gå mot oavgjort resultat men i den 97:e (!) minuten satte Ljungskiles Alex Rasheed segermålet. Vinsten gör att Ljungskile kliver förbi ÖSK i superettan-tabellen efter 14 spelade omgångar.