Norrby skrällde mot Peking efter straffmiss

Norrby skrällde och vann mot IFK Norrköping med 1-0 på bortaplan.

Detta efter att Sebastian Banozic räddade straff.

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IFK Norrköping åkte på en tung hemmaförlust när Norrby IF vann med 1–0.

Gästerna avgjorde matchen redan efter 13 minuter. I samband med en fast situation dök Johannes Engvall upp på rätt plats och kunde sätta dit ledningsmålet.

Därefter försvarade Norrby sin ledning och gjorde det svårt för Norrköping att skapa de riktigt farliga målchanserna.

Den bästa möjligheten till en kvittering kom tio minuter före halvtidsvilan. Christoffer Nyman fälldes i straffområdet och domaren pekade på straffpunkten.

Elias Jemal tog hand om straffen och siktade mot det vänstra hörnet, men Norrbys målvakt Sebastian Banozic gick åt rätt håll och stod för en kvalificerad räddning.

Norrby tar därmed tre viktiga pong i botten.

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Startelvor:

IFK Norrköping: Krantz – Fälth, Eriksson, Opsahl, Sandberg – Brönner, Sernelius, Christiansson – Jemal, Nyman, Nelson.

Norrby IF: Banozic – Spendler, Engvall, Svendsén, Nedzibovic – Bichis, Axede, Hjalmar, Backlund – Johansson, Yusuf.