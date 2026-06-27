Oddevold kryssade mot Nordic – efter sen kvittering

Oddevold räddade poäng mot Nordic United.

Matchen slutade 3–3 efter en sen kvittering.

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Nordic United tog emot Oddevold i superettan under lördagen. Det blev en målrik drabbning där Nordic United tog ledningen genom Shergo Shhab och senare Kalipha Jawla till 2–0.

I den andra halvleken kvitterade Oddevold inom loppet av en minut innan Jawla återtog ledningene för Nordic efter dryga timmen.

Hemmalaget såg ut att ta med sig tre poäng men i den 96:e minuten stångade Gabriel Sandberg in kvitteringen.

Matchen slutade 3–3.