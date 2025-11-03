Oddevold räddade poäng mot Landskrona

Landskrona Bois tog emot Oddevold i superettan.

Matchen slutade 2–2.

Foto: Bildbyrån

Landskrona Bois och Oddevold drabbade samman under måndagen i superettan. Kalmar FF och Västerås SK är redan klara för allsvenskan medan Örgryte är klart för kvalspel.

Samtidigt som Landskrona och Oddevold inte hade något att spela för tog det bara två minuter innan Bois tog ledningen. Constantino Capotondi löpte fram framför Oddevolds mål och placerade in 1–0-målet.

I den 37:e minuten gjorde Landskrona 2–0 genom Xavier Odhiambo. Men tvåmålsledningen höll inte längre än en minut innan Oddevolds Gabriel Sandberg reducerat.

Matchen slutade 2–2 efter att Oddevolds Rasmus Wiedesheim-Paul stänkt in 2–2-målet i den 76:e minuten.



