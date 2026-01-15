Officiellt: Gustav Berggren förlänger i IK Brage

IK Brage säkrar en viktig spelare inför framtiden.

Mittfältaren Gustav Berggren har skrivit på ett nytt kontrakt och blir kvar i klubben.

Foto: Bildbyrån



Gustav Berggren och IK Brage fortsätter tillsammans. Klubben bekräftar på sin officiella hemsida att den 25-årige mittfältaren har förlängt sitt avtal och därmed går in i sin fjärde säsong i grönvitt.

– Det känns skönt att allt är klart. Jag och Ola har haft en bra dialog sedan förra säsongen, vilket har gjort det tydligt att Brage är rätt val för mig, säger Berggren till klubbens hemsida.

Han ser nu fram emot den kommande säsongen på Domnarvsvallen.

– Nu ser jag fram emot att kliva ut på vallen inför alla supportrar. Tillsammans ser vi till att göra det här till ett grönvitt år, fortsätter han.

Sportchefen Ola Lundin är nöjd med förlängningen.

– Gustav är en nyckelspelare och fanbärare som står för allt vi önskar. Att han väljer att förlänga sitt avtal och därigenom gå in i sitt fjärde år i Brage känns såklart väldigt bra, säger Lundin.