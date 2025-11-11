Prenumerera

Officiellt: Johansson och Hartzell lämnar VSK

Nilo Ek
Webbredaktör
Västerås SK bekräftar två avsked.
Julius Johansson, 25, och Tim Hartzell, 24, lämnar i samband med att deras kontrakt löpt ut.
Det meddelar klubben.

Västerås SK är klart för spel i allsvenskan 2026. Två spelare som var med när avancemanget löstes kommer inte att följa med upp i finrummet.

Under tisdagen meddelar VSK, på Instagram, att anfallaren Julius Johansson och mittbacken Tim Hartzell lämnar i samband med att deras avtal går ut.

Hartzell står noterad för 24 tävlingsmatcher för VSK och Johansson för 27 stycken.

