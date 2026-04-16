Officiellt: Sandvikens IF skriver kontrakt med Lund

Sandvikens IF fortsätter att bygga för framtiden.

Nu har 20-årige Anton Lund skrivit på sitt första seniorkontrakt med klubben.

Sandvikens IF bekräftar att Anton Lund har tecknat ett treårsavtal.



– Anton är en spelare som varit med oss under hela vintern. I det tysta jobbar han hårt för att ständigt utvecklas och är lojal mot sin omgivning. Han är en så kallad hybrid spelare som kan användas på många positioner, vilket är nyttigt för oss och honom, säger tränaren Baran Coskun