Officiellt: Lundhall lämnar ÖFK för flytt till Norge

Efter begränsad speltid i Östersunds FK lämnar målvakten Christopher Lundhall klubben.

Nästa steg i karriären går till norska Levanger FK.



För drygt ett år sedan flyttades Christopher Lundhall upp från Östersunds FK:s akademi till A-lagsverksamheten. Då var målvakten 17 år och skrev på ett lärlingskontrakt, vilket markerade starten på hans seniorkarriär i klubben.

Sedan dess har Lundhall varit i ÖFK, men speltiden i seriespel har varit begränsad. Nu, vid 19 års ålder, har han valt att ta nästa steg i sin utveckling.

Ny klubbadress blir Levanger FK, som till vardags huserar i den norska tredjeligan. Enligt uppgifter lockas Lundhall av klubbens satsning på en trupp där unga spelare kombineras med mer rutinerade profiler.

– Vi önskar Christopher Lundhall lycka till med sin framtida karriär i Levanger, säger ÖFK:s sportchef Stefan Lundin till klubbens hemsida.

Östersunds FK slutade på tolfte plats i Superettan 2025.