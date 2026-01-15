Officiellt: Örebro SK säkrar upp Ibrahimbegovic

Örebro SK fortsätter att lyfta upp spelare från de egna leden.

Nu har den 17-årige mittfältaren Edwin Ibrahimbegovic skrivit på sitt första seniorkontrakt och flyttas upp till A-truppen.



Örebro SK meddelar på sin officiella hemsida att Edwin Ibrahimbegovic tar steget från akademin till herrlaget. Den centrala mittfältaren har belönats med sitt första seniorkontrakt efter starka insatser i ungdomsverksamheten.

– Edwin har varit en av våra mest framträdande spelare i akademin och har gjort stora framsteg det senaste året. Han har dessutom tränat kontinuerligt med herrlaget och vi bedömer att han är redo att ta en permanent plats i vår träningsmiljö, säger sportchefen Enes Ahmetovic.

Planen är att Ibrahimbegovic ska vara en del av A-lagets vardag framöver, samtidigt som han får möjlighet till matchspel även i PA19 vid behov.

– Nu har han alla möjligheter att fortsätta utvecklas genom hårt arbete. Tanken är att han ska ha en permanent plats i herrlagets träningsmiljö och göra allt för att konkurrera om en plats i matchtrupperna. Skulle han inte få minuter inledningsvis finns fortsatt matchspel i PA19, säger Ahmetovic.

För Edwin Ibrahimbegovic själv är kontraktet ett stort steg.

– Det här är såklart en av drömmarna som går i uppfyllelse för ett Örebrobarn som mig, säger han och fortsätter:

– Att få en permanent plats och chansen att representera herrlaget i stans bästa lag på Behrn Arena känns otroligt kul. Jag har varit med runt laget ett tag och kommit bra in i gruppen, så nu handlar det om att fortsätta jobba hårt och utvecklas så mycket som möjligt. Jag är redo att ge allt för att nå så långt som möjligt, fortsätter han.