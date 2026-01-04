Officiellt: Örebro SK värvar Samuel Wikman

Örebro SK förstärker offensiven.

Högeryttern Samuel Wikman är klar för klubben och har skrivit på ett treårigt avtal.

Foto: Bildbyrån



ÖSK har gjort klart med Samuel Wikman. Den 23-årige högeryttern ansluter närmast från Vasalunds IF och har skrivit på ett kontrakt som sträcker sig över tre år.

Under den gångna säsongen stod han för åtta mål och 15 assist, och totalt noterades han för 15 mål och 23 framspelningar på 57 matcher under sina två år i Vasalund.

– Samuel är en spelare som haft många ögon på sig. Vår tränare har följt honom nära under flera år och haft en tydlig önskan att få honom hit. Det har varit en intensiv process med flera intressenter, men vi är väldigt glada att ha rott det här i hamn, säger sportchef Enes Ahmetovic och fortsätter:

– I Samuel får vi en fin karaktär som vi tror kommer passa bra in i gruppen. Hans styrkor ligger i det offensiva spelet och det ska bli spännande att se honom på Behrn Arena.

Den vänsterfotade yttern har en bakgrund i IK Sirius, där han debuterade i allsvenskan 2020. Därefter följde lånesejourer i Gefle IF och Umeå FC, innan han gick vidare till Dalkurd FF och senare Vasalunds IF.

Samuel Wikman ser fram emot nästa steg i karriären och flytten till Örebro.

– Det känns jättebra att det är klart. ÖSK är en stor klubb med ambitioner och ett projekt som lockade mig direkt. Jag vill bidra med offensiv kraft och poäng, och jag tror att vi kan göra något riktigt bra tillsammans den här säsongen, säger Wikman.