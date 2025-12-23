Officiellt: Trelleborgs FF värvar Gotfredsen Grgic

Trelleborgs FF fortsätter att förstärka truppen inför kommande säsong.

Nu är det klart att anfallaren Remo Gotfredsen Grgic ansluter från Falkenbergs FF på ett tvåårskontrakt.

Foto: Bildbyrån



Trelleborgs FF bygger vidare laget inför nästa säsong och presenterar nu ännu ett nyförvärv. Klubben meddelar att Remo Gotfredsen Grgic har skrivit på ett avtal som sträcker sig över två år.



Gotfredsen Grgic, kommer senast från spel i Falkenbergs FF i Ettan Södra. Under tiden i Ettan noterades han för 15 mål på 46 matcher, vilket gav honom chansen att även spela i Superettan.

Under säsongen 2025 blev det tio framträdanden och ett mål i Superettan, innan han nu väljer att fortsätta karriären i Trelleborgs FF.

– Jag ser verkligen fram emot att komma till Trelleborg och den utmaning det innebär. Jag vill dra på mig TFF-tröjan och bjuda våra supportrar på fina insatser ute på planen, säger Remo Gotfredsen Grgic till klubbens hemsida.



Den 22-årige offensiva spelaren är fostrad i Halmstads BK. Han har också spelat i BK Astrio i division 2 där han stod för imponerande 25 mål på 25 matcher.