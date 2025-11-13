De har tagit två poäng på de senaste fem matcherna – och ska möta ett IFK Norrköping som inte har vunnit sedan i slutet av september.

Då menar succéanfallaren Noah Christoffersson att Örgryte har allt att vinna i det kommande kvalet.

– Det är bara positivt att veta vilka två matcher vi ska spela och gör vi det bra vore det helt sjukt, säger han till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

Under lördagen spelades den sista omgången av superettan 2025. Då stod det klart att Trelleborgs FF åker ur andradivisionen tillsammans med Umeå FC, samt att Örebro SK och Utsiktens BK får kvala.

Högst upp i superettantabellen slutade Västerås SK, en poäng före Kalmar FF. På tredjeplats, som innebär kval, hamnade Örgryte IS som fick med sig en poäng borta mot Gif Sundsvall i den sista ordinarie matchen för året.

– Vi kände väl att det var en liten förbättring, tycker jag i alla fall. Vi åker upp till en betydelselös match och gör det ändå bra. Vi springer, kämpar och gör ett mål. Sedan är det bara segt att vi inte vinner och gör fler mål. Annars tycker jag ändå det var en godkänd match för oss, säger ÖIS-anfallaren Noah Christoffersson till FotbollDirekt.

Hur viktigt hade det varit med en seger i sista matchen inför kvalet?

– På ett sätt hade det varit viktigt för oss såklart, men det vi pratade om som var viktigast var att göra en bra prestation. Det tycker jag ändå att vi gjorde, även om vi hade kunnat varit bättre i andra halvlek kanske. Men en vinst hade ju varit extra gött såklart.

Att en seger hade varit extra viktig för ÖIS inför det stundande kvalet är inte särskilt märkligt. Detta då de inte har lyckats vinna på fem försök, där den senaste viktorian ägde rum den 30:e september, borta mot Landskrona Bois.

”Vi var inte tillräckligt desperata”

Frågan är dock vad det är som har gjort att Christofferssons lag inte har lyckats knipa tre poäng på över en månad?

– Det vet jag inte egentligen. Västerås och Kalmar är två väldigt bra lag. Där blev det två tuffa matcher där de visade att de endast spelade för att vinna matcherna medan vi kanske försökte att spela lite för fint och inte var tillräckligt desperata att vinna. Falkenberg var en speciell match där vi krossade dem i första och sedan släpper in tre mål i den andra halvleken. Det var en väldigt konstig match. Mot Sandviken var jag inte med men från tv:n var det också en match där vi hade fyra-fem bra lägen men inte fick in bollen.

– Varför vi tar två poäng vet jag inte, det är väl egentligen bara det sista som inte har suttit som det har gjort under resten av säsongen. Då var det stolpe in och nu, mot Kalmar, hade vi en i ribban och en i stolpen. Det har varit mycket sådant på sistone tycker jag.

Både Kalmar och VSK spelade i allsvenskan förra året. Tror du att deras desperation att vinna har med rutin att göra?

– Det ligger nog lite i det. I allsvenskan är det lite mer att man ska vinna matcherna, och att det bara är tre poäng som gör någonting. Om man spelar fin fotboll vinner man ofta matcher på det också men i slutändan är det den som gör flest mål som vinner. Det tycker jag att de gjorde i matcherna mot oss – och det är det vi ska göra nu. Vi har två finaler att spela och vi ska vinna dem, ingenting annat.

När FotbollDirekt pratar med Noah Christoffersson är det en dryg vecka kvar till den första kvalmatchen mot IFK Norrköping. Innan dess berättar anfallaren att hans ÖIS kommer att resa iväg på ett mindre läger för att svetsa samman gruppen.

– Vi ska till Strömstad imorgon (torsdag) och ha ett litet miniläger, kan man säga. Vi ska ha en övernattning där med lite spa och tävlingar. Lite teambuilding, sedan är det träningsmatch mot Sarpsborg på fredag innan vi är lediga lördag och söndag.

IFK Norrköping. Foto: Bildbyrån

Därefter väntar som sagt ett mycket viktigt dubbelmöte i det allsvenska kvalet. För motståndet står IFK Norrköping som ramlade ner på kvalplatsen efter att ha förlorat de sista sex matcherna i serien. Det har Noah Christoffersson koll på, men inte så mycket annat.

– Jag kollar inte så mycket allsvenskan överlag, men man har kollat lite mer mot slutet nu. De sista tre matcherna har man kanske har haft ett litet öga på. Jag vet inte så mycket om deras lag. De har Christoffer Nyman där uppe som är en rutinerad anfallare som alltid gör många mål. Annars har jag inte så bra koll. Jag såg någonstans att de är laget som har släppt in näst flest mål i allsvenskan, så de verkar ju ha det tufft bakåt. Det är någonting vi ska utnyttja. Sedan har de väl sex raka förluster?

Stämmer bra. Finns det någonting ni kan utnyttja i att deras formkurva är sämre än eran, samt att de kvalar för att stanna kvar?

– Ja, det tycker jag nog. Sedan har vi upplevt ett kval neråt med ÖIS också, men då vann vi de sista två matcherna för att hamna på kvalplats och hade en bättre tro på det. Annars kan jag tänka mig att det är tufft. Man är mesig i spelstilen när man har förlorat så mycket och hamnar på ett kval neråt. Det är väl det positiva för oss. Vi kommer dit med en känsla av att vi inte har någonting att förlora.

– Ett allsvenskt kval var ingenting vi räknade med inför säsongen, även om man hade sina förhoppningar. Det är bara positivt att veta vilka två matcher vi ska spela och gör vi det bra är det helt sjukt.

”Det enda jag tänker på är att vi ska vinna de här två matcherna”

På tal om att tro saker inför säsongen. Trodde du att du skulle landa på 18 mål?

– Nej, jag trodde jag skulle göra fler än åtta som jag gjorde förra året men inte tio fler. Däremot hade jag tio plus som mål och det var gött att jag spräckte den rejält.

Den senaste gången FotbollDirekt pratade med superettans skytteligatvåa var i början av juni. Då hade 26-åringen gjort åtta mål på elva matcher och var i glödhet form. Sedan dess har det alltså blivit ytterligare tio mål, under en höst där både han och ÖIS har varierat i prestationer.

– Blandat. Jag gjorde nästan ett mål i varje match ett tag men sedan var det en period på tre-fyra matcher där jag inte gjorde mål. Annars har jag presterat jämnare än vad jag trodde och det har varit väldigt gött att känna att man kan göra mål i varje match, då jag kommer till lägen. Så nej, det har väl varit en väldigt bra säsong.

Gör man mycket mål som anfallare brukar andra klubbar inte dröja med att visa sitt intresse. Det väljer Noah Christoffersson att inte fokusera på, då han fortsatt trivs bra i ÖIS-tröjan.

– Jag har ju kontrakt här och känner att jag trivs väldigt bra i klubben, med allt från tränarstaben till gruppen och lagkamraterna. Det är många som har kontrakt över nästa år också och det är väldigt kul. Går vi inte upp i år tänker jag att vi säkert kommer att göra det bra nästa år och kanske kan gå upp då. Det är alltid någonting man vill. Det är en svår fråga. Men det enda jag tänker på är att vi ska vinna de här två matcherna, då blir det nog ett enklare val (att stanna kvar, reds anm).