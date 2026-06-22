Örebro räddade poäng – då varnades målskytten Antonio Yakoub

Örebro kryssade mot Sandviken.

Målskytten Antonio Yakoub blev varnad efter målgest när han slängde kyssar mot bortafansen.

– Onödigt av mig, säger han till TV4.

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ÖSK hade inför måndagskvällens möte fem raka matcher utan seger – varav fyra förluster. Sandviken däremot hade tre raka segrar inför mötet.

Alan Carleton gav gästerna ledningen efter bara fem minuter, fint framspelad av Christian Wagner.

– Oj, vad vackert mål! Sandviken har gjort det dr så många gånger förr den här säsongen, tagit sig fram till höger och snett inåt bakåt, sa TV4-kommentatorn i sändningen.

Efter 26 minuter kunde Örebro kvittera genom Antonio Yakoub. I samband med målet firade han genom att skicka slängkyssar till bortafansen, ett beteende som ledde till gult kort.

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Startelvor:

Örebro SK: Ojrzynski – Bovalina, Sandberg, Stenberg, Redanstrand – Yakoub, Ouro Ortmark, Kusu, Wikman – Yasin – Holmberg

Sandvikens IF: Lindell – Harletun, Thörn, Diomande – Tagesson, Andersson, Kiani, Abubakari – Carleton, Wagner, Arvidsson