Prenumerera

Logga in
Foto: Bildbyrån

Örebro räddade poäng – då varnades målskytten Antonio Yakoub

Author image
Lovina Stafhammar
Webbredaktör
Google news logo

Följ Fotbolldirekt på

Google news

Örebro kryssade mot Sandviken.
Målskytten Antonio Yakoub blev varnad efter målgest när han slängde kyssar mot bortafansen.
– Onödigt av mig, säger han till TV4.

Foto: Bildbyrån

ÖSK hade inför måndagskvällens möte fem raka matcher utan seger – varav fyra förluster. Sandviken däremot hade tre raka segrar inför mötet.

Alan Carleton gav gästerna ledningen efter bara fem minuter, fint framspelad av Christian Wagner.

– Oj, vad vackert mål! Sandviken har gjort det dr så många gånger förr den här säsongen, tagit sig fram till höger och snett inåt bakåt, sa TV4-kommentatorn i sändningen.

Efter 26 minuter kunde Örebro kvittera genom Antonio Yakoub. I samband med målet firade han genom att skicka slängkyssar till bortafansen, ett beteende som ledde till gult kort.

***

Startelvor:

Örebro SK: Ojrzynski – Bovalina, Sandberg, Stenberg, Redanstrand – Yakoub, Ouro Ortmark, Kusu, Wikman – Yasin – Holmberg

Sandvikens IF: Lindell – Harletun, Thörn, Diomande – Tagesson, Andersson, Kiani, Abubakari – Carleton, Wagner, Arvidsson

Den här artikeln handlar om:

Dela artikel:

Senaste Nytt