Örebro SK bygger om: ”Kan nästan ta på energinivån”

Efter två år i FC Stockholm är Rikard Norling tillbaka i den svenska elitfotbollen.

Denna gång i superettan – där han har tagit över ett Örebro SK som undvek giljotinen med minsta möjliga marginal förra året.

– Människorna som har varit med om det vittnar om att de inte vill ha det ogjort, trots att det var så jävligt, säger Norling till FotbollDirekt.

Med två års erfarenhet av att träna Ettan-laget FC Stockholm, där Rikard Norling har “blivit mer ödmjuk och jobbat jävligt hårt”, har den förra guldtränaren i AIK och Malmö FF tagit över Örebro SK.

Under fjolåret brottades sportklubben från Närke i botten av superettan under hela säsongen och vann sin första match i den 22:a omgången. Det är Norling självfallet medveten om, och vet också vilken styrka som finns i klubben som klarade kontraktet med minsta möjliga marginal.

– Oavsett vilken situation ÖSK har varit i så är det en klubb som har potential. Det sitter i väggarna att man egentligen är en allsvensk förening med allt vad det innebär. Man har en jättefin arena och man har en supporterbas som är jättededikerad, stor och kärleksfull. Sedan har man ibland mer eller mindre tur när i förhållande till tajming när man tar över en klubb. Energinivån i ÖSK just nu är… Man kan nästan ta på den. Mycket på grund det man gick igenom förra året och där människorna i klubben vet att de kan klara av extremt tuffa situationer. De vet också att många slöt upp istället för tvärtom och människorna som har varit med om det vittnar också om att de inte vill ha det ogjort, trots att det var så jävligt, säger Rikard Norling till FotbollDirekt och fortsätter:

– Det är i en sådan klubb jag kommer in men också det faktum att det är en klubb som har varit och kämpat i superettan över tid. Jag känner dessutom att man är ödmjukt medveten om att man inte slår fast att man ska gå upp till allsvenskan nästa år. Vi tar steg framåt från där vi var, väl medvetna om att vi behöver sätta mycket i väggarna här som är hälsosamt för oss.

På vilket sätt ska du lyckas sätta en ny standard i klubben?

– Jag försöker att, och det är min lärdom från att ha kommit in i andra klubbar, bli bättre på att använda energin som ligger uppdämd och förstå hur den är riktad – mer än att komma in och rycka upp alla rötter som jag kanske har gjort någon gång. Det är bättre att försöka jobba med den rörelseenergin som klubben har med sig sedan tidigare istället för att se den gå förlorad.

Att det finns en revanschlusta i Örebro SK går inte att komma undan. När man säkrade kontraktet efter straffar i kvalet mot HTFF var glädjen utan tvekan enorm – samtidigt som man redan då var inställda på att påbörja arbetet inför nästa säsong.

Det var nästan som att de undvek giljotinen och nu vill ta till vara på att man fortsatt är vid liv.

– Jag tycker att du fångar det bra, det är precis så jag upplever det. Det är ett ödmjukt och taggat gäng, berättar Norling.

Mitt i den ombyggnation som pågår i de svartvita har tackat av över tio spelare som fanns med i truppen under 2025. In har fyra nya spelare kommit och Norling menar att man har tagit sina första steg mot framtiden.

– Det är egentligen Enes (Ahmetovic) som är bäst lämpad att prata om det (truppen, reds anm). Vi har fått in fyra bra nyförvärv och vi har också tagit bort ganska många spelare. Kombinationen av att spetsa och bredda, både på kort och lång sikt, är utmaningen och känslan just nu. Men det har tagits ett väldigt bra första steg i förhållande till framtiden tycker jag.

Du har skrivit på ett kontrakt över två år. Vad är din bild av att du kommer att hinna uträtta under den tiden?

– Jag tänker inte så mycket. Jag vet ju att två-tre år som tränare är vad man får för att skapa någon form av trovärdighet. Om det blir längre än det, då ska du vara glad och lycklig. Jag kör liksom all in varje dag för att skapa en styrka både i morgon men också i övermorgon, om övermorgon symboliserar ett lite längre perspektiv. Övermorgon för mig är kanske två-tre år i livslängd för mig som tränare men övermorgon för klubben, vilket jag också måste tänka på, är fem-sju år kanske.

Efter ett två år långt uppdrag i Ettan Norra är Rikard Norling åter tillbaka i den svenska elitfotbollen, det vill säga superettan och allsvenskan. Det menar han själv är speciellt, även om klubben han nu verkar i har andra ambitioner.

– Ja, det gör det nog fan. Sedan behöver “Sef-marker” inte innebära storleken av Örebro som klubb. Det kan också, med all respekt, vara Utsikten och det är inte vad man betecknar vara Örebro. Även om det de har gjort är imponerande så är skillnaden ganska stor. Det blir en helt annan grej med media när man är i en klubb av Örebros dignitet. Det är ingen större skillnad i mediahantering jämfört med hur det var i AIK, Malmö och Norrköping. Du har just nu ganska mycket riksmedia men också lokalmedia varje dag. För mig är det ingen skillnad, det är media och det ska hanteras på precis samma sätt och med samma professionalitet och respekt.

Rikard Norling reflekterar ett par sekunder och tar vid:

– Det är en del av jobbet som är ganska bra för en själv också på många sätt. Att sitta och prata med dig en timme är bra även för mig, då jag sätter ord på saker och ting som jag upplever. Det gör jag inte annars om jag är tränare på lägre nivå. Då sitter jag i bilen själv och reflekterar, så ur det perspektivet är det en ganska skön process. Det är också en helt annan uppmärksamhet med sponsorer och supportrar, vilket är den stora skillnaden, avslutar Rikard Norling.